Верховна Рада дозволила закривати на карантин цілі міста

Верховна Рада України дозволила під час епідемії обмежувати доступ до адміністративно-територіальних одиниць, встановлюючи контрольно-пропускні пункти з військовими. Це передбачає ухвалений сьогодні, 13 квітня, законопроєкт 3320 «Про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», пише УП.

В оновленому законі вказано (дослівно):

«Створювати на в’їздах, виїздах на території карантину та окремих адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться на територій карантину, контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку».

Також цим законом Верховна Рада визначила поняття «самоізоляція» та «обсервація», а також дозволила обробку персональних даних без згоди особи.

Так, самоізоляція – це перебування особи, щодо якої є обґрунтовані підстави про ризик інфікування або поширення нею інфекційної хвороби у визначеному нею місці (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі особистого зобов’язання.

«Обсервація – перебування особи, щодо якої є ризик поширення інфекційної хвороби в обсерваторі з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею», – вказано в оновленому законі.

Передбачені законом норми будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни. Закон уже направили на підпис президенту України.