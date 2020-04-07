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У трьох парках Львова з’явились острівці безпеки

Наталя Дуляба

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У трьох парках Львова встановили острівці безпеки, за допомогою яких мешканці можуть викликати на місце поліцію. Такі острівці з’явились у парку Івана Франка, парку культури та в парку «Високий замок». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

По одному острівцю безпеки встановили у парку Івана Франка і парку культури, а ще два – на території парку «Високий замок».

Як пояснив начальник управління безпеки міста Юрій Діль, за допомогою такого острівця безпеки людина, яка опинилась у небезпеці, може напряму зв’язатися з поліцією. Також кожен острівець обладнаний відразу двома камерами відеоспостереження.

«Острівці безпеки служать для повідомлення про надзвичайну ситуацію довкола самого острівця. Якщо у парку стане комусь погано, будуть проблеми з телефоном чи людина буде розгубленою у ситуації, то тут допоможуть острівці безпеки. Коли людина до них наблизиться, вона одразу матиме прямий зв’язок з правоохоронними органами, її одразу почують. Там є дві камери: на одній видно людину, що потребує допомоги, через іншу, яка обертається на 360 градусів, оператор може бачити ситуацію довкола», – розповів Юлій Діль.

За його словами, наразі такі острівці безпеки є лише у Львові та в Одесі. Аби негайно викликати правоохоронців, на острівці безпеки є спеціальна тривожна кнопка. При натисканні на неї спрацьовуватиме світлова і звукова сигналізація.

Як писав Львівський портал, острівці безпеки у Львові мерія обіцяла встановити ще до кінця 2019 року. Крім трьох парків, вони мали з’явитись ще й на площі Ринок.

Нагадаємо, про встановлення в парках кнопок екстреного виклику поліції вперше заговорили влітку минулого року у Міністерстві регіонального розвитку, будівнцитва і ЖКГ України. Обладнання парків такими кнопками хочуть зробити обов’язковим, внісши

Також у різних частинах Львова збираються встановити 32 відеокамери, які розпізнають обличчя. Наразі така система відеонагляду працює лише у центрі міста, у міській раді і на вокзалах.

Фото: ЛМР

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