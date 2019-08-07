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В українських парках можуть з’явитись кнопки виклику поліції

Наталя Дуляба

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В Україні хочуть ввести будівельну норму, яка передбачатиме встановлення на території парків спеціальних кнопок, за допомогою яких можна викликати служби екстреної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

 

Як розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, скористатись такою кнопкою зможе будь-хто, якщо в парку виникне надзвичайна ситуація.

«Наразі переглядаємо норми безпеки у парках. Відтак є пропозиція влаштовувати в цих громадських місцях спеціальні бокси із кнопкою екстреного виклику поліції. Це безпека і постійний зв’язок із працівниками служби у разі можливого виникнення надзвичайної ситуації. Тим паче, що у деяких нових парках це вже починають робити. Тому чому б не унормувати це питання і в Державних будівельних нормах?» – сказав він.

Зазначимо, Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» встановлює вимоги щодо нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Це парки (гідро-, луго-, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, зупинки та споруди міського громадського транспорту, майданчики для паркування; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території підприємств; водоохоронні зони та прибережні захисні смуги в межах населених пунктів.

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