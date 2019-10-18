ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові встановлять камери спостереження з розпізнаванням облич

Ольга Денисяка

|

У Львові планують встановити 32 камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя в центрі та на вокзалах міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«На сьогоднішній день у нас є загальноміських 170 камер відеоспостереження. Цьогоріч плануємо обладнати близько 350 камер відеоспостереження по різних об’єктах. Зокрема, зараз ми запроваджуємо систему з розпізнавання облич. Наразі вона запрацює у центральній частині міста, міській раді та на вокзалах. До того ж, цього року також буде встановлено 10 роботизованих камер на великій площах для огляду скупчення осіб», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Зараз управлінням безпеки співпрацює з національною поліцією щодо розміщення камер у 2019 році в місті Львові.

Начальник відділу оперативно-технічних заходів управління безпеки міста Павло Пец розповів, що Нацполіція має статистику, де потрібно ставити камери для визначення обличчя, а місто включає її у свою систему і надає доступ Центру безпеки міста (комунальний і керує Муніципальною вартою, передає інформацію на Гарячу лінію) і поліції (реагує на основну лінію в місті 102).

Відомо, що завдяки камерам відеоспостереження цього року вдалося віднайти понад 80 викрадених автомобілів.

Так, цього року планують встановити:

– 10 роботизованих камер на великих площах та в центральній частині міста;

– 180 оглядових камер на території міста;

– спеціалізовані камери PanoVu для онлайн огляду великих територій.

Також у парку «Високий Замок», парку культури ім. «Богдана Хмельницького», парку Івана Франка та на площі Ринок встановлять острівці безпеки, які забезпечать:

– Швидке реагування правоохоронних органів в місцях встановлення

– Миттєвий прямий зв’язок з лінією «102», «Центром безпеки міста», Управлінням патрульної поліції.

– Світлова та звукова сигналізація у разі спрацювання тривожної кнопки

– Ситуативне освітлення, зйомка навколишньої ситуації на місці

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...