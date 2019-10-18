У Львові встановлять камери спостереження з розпізнаванням облич

У Львові планують встановити 32 камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя в центрі та на вокзалах міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На сьогоднішній день у нас є загальноміських 170 камер відеоспостереження. Цьогоріч плануємо обладнати близько 350 камер відеоспостереження по різних об’єктах. Зокрема, зараз ми запроваджуємо систему з розпізнавання облич. Наразі вона запрацює у центральній частині міста, міській раді та на вокзалах. До того ж, цього року також буде встановлено 10 роботизованих камер на великій площах для огляду скупчення осіб», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Зараз управлінням безпеки співпрацює з національною поліцією щодо розміщення камер у 2019 році в місті Львові.

Начальник відділу оперативно-технічних заходів управління безпеки міста Павло Пец розповів, що Нацполіція має статистику, де потрібно ставити камери для визначення обличчя, а місто включає її у свою систему і надає доступ Центру безпеки міста (комунальний і керує Муніципальною вартою, передає інформацію на Гарячу лінію) і поліції (реагує на основну лінію в місті 102).

Відомо, що завдяки камерам відеоспостереження цього року вдалося віднайти понад 80 викрадених автомобілів.

Так, цього року планують встановити:

– 10 роботизованих камер на великих площах та в центральній частині міста;

– 180 оглядових камер на території міста;

– спеціалізовані камери PanoVu для онлайн огляду великих територій.

Також у парку «Високий Замок», парку культури ім. «Богдана Хмельницького», парку Івана Франка та на площі Ринок встановлять острівці безпеки, які забезпечать:

– Швидке реагування правоохоронних органів в місцях встановлення

– Миттєвий прямий зв’язок з лінією «102», «Центром безпеки міста», Управлінням патрульної поліції.

– Світлова та звукова сигналізація у разі спрацювання тривожної кнопки

– Ситуативне освітлення, зйомка навколишньої ситуації на місці