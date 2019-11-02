Острівці безпеки: у яких парках Львова з’являться кнопки екстреного виклику поліції?

Ще до кінця 2019 року у трьох парках Львова та на площі Ринок планують встановити острівці безпеки, за допомогою яких можна терміново викликати правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Острівці безпеки збираються встановити на площі Ринок і в парку «Високий замок», Парку культури, парку Івана Франка.

«Такі острівці безпеки забезпечать швидке реагування правоохоронних органів на подіїщо відбуваються у місцях їхнього встановлення. Зокрема, буде миттєвий прямий зв’язок з лінією «102», Центром безпеки міста та патрульною поліцією», – йдеться у повідомленні.

Аби викликати правоохоронців, на острівці безпеки буде спеціальна тривожна кнопка. При натисканні на неї спрацьовуватиме світлова і звукова сигналізація.

Зазначимо, що про встановлення в парках кнопок екстреного виклику поліції вперше заговорили влітку цього року у Міністерстві регіонального розвитку, будівнцитва і ЖКГ України. Обладнання парків такими кнопками хочуть зробити обов’язковим, внісши відповідні зміни до Державних будівельних норм.

Нагадаємо, у різних частинах Львова найближчим часом збираються встановити 32 відеокамери, які розпізнають обличчя. Наразі така система відеонагляду працює лише у центрі міста, у міській раді і на вокзалах.