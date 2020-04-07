У працівника «Шувару» ПЛР-тест підтвердив COVID-19

Експрес-тестуванням на коронавірус у Львові охопили 135 працівників ринку «Шувар», серед яких експрес-тести показали підозру у 8 осіб, у 1 працівника ця підозра підтвердилась ПЛР-діагностикою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Станом на вівторок протестовано 135 осіб. Виявлено 8 позитивних результатів, з них ПЛР-діагностикою, наразі, підтверджено коронавірусну хворобу у одного працівника. Таким чином усі протестовані можуть бути спокійні за своє здоров’я, а один інфікований буде ізольований, отримає належний медичний супровід та не буде носієм інфекції», – зазначив директор ринку Роман Федишин.

Тестування триває, за словами керівництва ринку, загалом планують закупити 5 тис. експрес-тестів, які мають надходити партіями по 1 тис. штук у тиждень.

«Зараз ми проводимо тестування персоналу ТГ «Шувар», потім усіх наших підприємців, а далі – наших клієнтів з невеликих продовольчих магазинів, які самостійно не можуть цього забезпечити для себе. Адже працівники торгівлі зараз можна сказати на передовій. Вони належать до представників критичної інфраструктури і обслуговують величезну кількістю людей, частина з яких можуть бути носіями інфекції», – сказав директор ринку Роман Федишин.

Для належного проведення процедур, укладено угоду з 4-ою міською поліклінікою, персонал якої здатний забезпечити до 60 тестувань в день.

«Одна справа захистити їх і забезпечити те, щоби покупці були в масках, а інша – проводити постійні тестування, щоби уникнути розповсюдження вірусу через об’єкти торгівлі. Адже, потенційно, продавець може стати поширювачем коронавірусу», – наголосило керівництво «Шувару».

Як відомо, станом на вечір 7 квітня у Львівській області коронавірус лабораторно підтвердили вже у 31 особи.

Нагадаємо, у Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Зокрема, у двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування.

Також зауважимо, що у місті діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.