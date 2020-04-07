У Львові три підприємства отримали дозвіл на продаж масок в аптеках

Три львівські компанії отримали від Державної служби України з питань праці дозвіл на продаж захисних масок в аптеках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Вже три приватні компанії отримали від Держпраці дозвіл на введення в обіг засобів індивідуального захисту, щоб реалізовувати їх у аптечних мережах. Це ПП «Белладонна», «АртСтиль» та ательє Олени Гусєвої. Заявки ще шістьох компаній перебувають на розгляді», – розповіла радниця міського голови Вікторія Довжик.

Зазначимо, загалом у Львові є 14 компаній, які самостійно виготовляють маски.

Як писав Львівський портал, наприкінці березня п’ять підприємств Львова почали шити захисні костюми і маски. Кошти на це передали компанії-благодійники.

Про те, як правильно носити медичну маску і рукавички, читайте за цим посиланням.