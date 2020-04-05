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Як правильно носити медичну маску та рукавички: поради від медиків

Вероніка Рой

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Неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність. Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я України.

 

У ЦГЗ наголошують, що маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

Як надягати маску:

  • Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
  • Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
  • Маску слід змінювати щочотири години.

В жодному разі не можна:

  • Чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.
  • Використовувати маску повторно.
  • Використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.

Коли треба застосовувати рукавички:

  • коли є передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;
  • коли є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;
  • під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.

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Як знімати рукавички:

  • зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть;
    тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;
  • просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

В ЦГЗ додають, що рукавички заборонено мити чи обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно. Мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури рукавичок. Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

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