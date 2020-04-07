Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин, – опитування

Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин. Такими є результати експрес-опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація серед представників малого та мікробізнесу, що є у розпорядженні Львівського порталу.

Так, згідно з результатами опитування, 18% респондентів розглядають варіант закриття власного бізнесу, 78% повідомляють про втрати до 75% доходів, і лише 4% можуть похвалитися збільшенням прибутку компанії.

«Від економічних наслідків пандемії коронавірусу надзвичайно потерпають малі підприємства. Важливо, щоб вони пройшли цю кризу з мінімальними, наскільки це можливо, втратами, адже успішний малий бізнес – ознака прогресивної економіки та основа міцного середнього класу. Малий бізнес генерує велику кількість робочих місць, проте, через сповільнення бізнес-активності декому доведеться змінювати розмір штату та зарплату персоналу у бік зменшення», – йдеться у повідомленні.

Так, серед опитаних, 41% планують адаптувати заробітну плату персоналу, 33% ще не визначилися, а 26% власників підприємств збережуть виплати у чинному розмірі.

Доведеться зменшити кількість працівників 31% підприємств, тоді як 21% ще не визначилися, а 48% респондентів не планують жодних скорочень.

Мабуть, найбільше підприємців турбує невизначеність поточної ситуації. В умовах, коли важко передбачити тривалість карантину та зміни у поведінці споживачів, прораховувати будь-які сценарії розвитку свого бізнесу практично неможливо. Зменшення обсягів замовлень, зрив термінів закупок та поставок, паралізація каналів збуту – ось тільки деякі проблеми, з якими зіштовхнувся малий бізнес. Тоді як доходи у багатьох компаній суттєво зменшилися, видатки залишилися практично незмінними (оренда, комунальні послуги), а додалися турботи щодо організації дистанційної роботи або ж організації транспортування співробітників в умовах обмеження пересування.

За можливості, компанії намагаються адаптуватися та переорієнтуватися відповідно до ситуації. Звісно, що є у цій ситуації і бізнеси, яким пощастило наростити об’єми продажів та збільшити дохід від діяльності. Наприклад, маленькі продуктові магазини, у яких зросла кількість відвідувачів через ті ж обмеження у пересування, які підштовхують людей обирати локальні торгові точки замість супермаркетів.

Попри усі складнощі ситуації, підприємці лишаються у більшості своїй оптимістами. Так, 47% шукатимуть нові можливості для розвитку, якщо карантин продовжиться на невизначений період. Водночас, 22% опитаних будуть змушені закрити бізнес. Проте, у зв’язку з непрогнозованістю ситуації, настрої бізнесу ще можуть змінитися.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.