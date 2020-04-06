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«Видавництво Старого Лева» запрошує на благодійний гаражний розпродаж онлайн

Андрій Котенський

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Цієї весни «Старий Лев» не зможе зустрітись з читачами та письменниками на гаражному розпродажі через карантин, відтак видавництво проведе захід в онлайн-форматі на сайті видавництва. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Гаражний розпродаж вже стартував і триватиме до 10 квітня. «Старий Лев» приготував для читачів понад 200 книг зі знижками до -70%. Частина зібраних коштів піде на закупівлю медичних масок та оновлення бібліотеки Львівського геріатричного пансіонату.

Що потрібно, аби взяти участь у гаражному розпродажі? Найперше — залогінитись або зареєструватись на сайті «Старого Лева». А тоді перейти за посиланням на перелік книг і обрати бажані.

Отримати книжки з «гаражки» можна буде двома способами: Новою поштою до відділення або кур’єром на адресу. Проте «Старий Лев» просить читачів пам’ятати і поставитись з розумінням до того, що в умовах карантину тривалість відправки ваших книжечок трохи збільшується — до 5 робочих днів.

Вже 6 років гаражний розпродаж має благочинну мету, і цього разу також — після завершення онлайн-акції 10 квітня частина коштів від продажу книг піде на закупівлю медичних масок та оновлення бібліотеки Львівського геріатричного пансіонату.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

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