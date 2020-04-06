ЦНАПи Львова працюють дистанційно

У Львові, на період карантину, Центри надання адміністративних послу працюють дистанційно – тобто фізично не приймають відвідувачів. Однак мешканці можуть замовити послуги без візиту до установи — для цього потрібен лише доступ до інтернету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За даними відомства, усі так звані «критичні» послуги можна отримати в період карантину, а послуги, які не термінові і вимагають фізичної присутності мешканця в офісі — зараз недоступні (наприклад, оформити біометричний паспорт тощо). Відтак, для з’ясування усіх обставин — просять телефонувати в ЦНАП.

«Зараз усі ЦНАП закриті, тож якщо людині потрібно замовити послугу, вона має до нас зателефонувати. Вона телефонує, ми розуміємо, яка в неї ситуація, і з’ясовуємо, яким чином цю послугу можна замовити — поштою, через інтернет. До прикладу, багато хто не знає, що замовити дозвіл на перевезення великогабаритних вантажів можна через особистий кабінет мешканця, і не потрібно їхати в ЦНАП щоб ці документи подати — все дуже просто.

ЦНАП не ведуть відкритий прийом документів фізично — ми працюємо дистанційно. Тобто все, що потрібно — або зателефонувати до нас, або самостійно замовити послугу через інтернет. До речі, ми вдвічі збільшили кількість працівників кол-центру. Також ми запровадили відеоконсультації — людина телефонує, надсилає нам свої документи, ми їх переглядаємо, і одразу під час відеоконсультації пояснюємо, що потрібно робити — тобто все відбувається у віддаленому контакті. В нас є робочі місця, спеціально облаштовані таким чином, щоби людина могла спокійно розмовляти з адміністратором, поруч в адміністратора є додаткове обладнання, щоб можна було бачити всі документи, плюс є можливість доступу до всіх інформаційних ресурсів», — пояснила директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик,

З її слів, важливо, аби мешканці розуміли, що є послуги, які потрібно критично, а є послуги, які можна отримати після карантину — наприклад, замовити біометричний паспорт тощо. Тому просять телефонувати до ЦНАП для з’ясування усіх обставин.

Відтак, сформовано перелік послуг, які мешканці можуть отримати дистанційно. Серед них:

— Подання відомостей для реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків

— Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

— Призначення допомоги при народженні дитини

— Дозвіл на спеціальне водокористування

— Довідка про відсутність судимості

— Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців онлайн

— Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

— Перевірка стану оформлення паспорта

— Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

— Електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві

— Стан розгляду заяви (запиту) про реєстрацію нерухомого майна

— Декларація про відходи

— Безкоштовний запит на отримання відомостей з ЄДР ЮО, ФОП та громадських формувань

— Витяг про земельну ділянку та Витяг про нормативну грошову оцінку.

«Ми всі працюємо, ЦНАП працюють в черговому режимі, видаємо документи — наприклад ІD-паспорти, які були замовлені раніше — тому що український паспорт повинен бути. Всі довідки і різноманітні витяги — все скеровуємо поштою, тому що немає потреби особисто приходити. Якщо щось критично — можемо відправити поштою, є кур’єрська доставка також», — додала Валентина Бартошик.

Інформаційні сервіси ЦНАП м. Львова:

— довідка ЦНАП +38 (032) 297-57-95

— ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua

— сайт: https://city-adm.lviv.ua/services/

— консультації он-лайн через Messenger: m.me/cnaplviv

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.