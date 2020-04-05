Китай за місяць продав за кордон майже 4 мільярди масок

З початку березня Китай продав за кордон майже чотири мільярди захисних масок. Про це в неділю, 5 квітня, повідомив представник головного митного управління КНР Цзінь Хай. Про це повідомляє DW з посиланням на агенцію новин AFP.

Ці дані були оприлюднені Пекіном на тлі звинувачень з боку окремих країн щодо низької якості медичного обладання і матеріалів, які постачаються на експорт.

За даними китайської митниці, з 1 березня Китай експортував 3,86 мільярда масок, 37,5 мільйонів одиниць захисного одягу, 16 тисяч апаратів штучної вентиляції легень і 2,84 мільйона тестових наборів для виявлення COVID-19. Замовлення були зроблені більш ніж 50-ма країнами світу. Вартість експортованого обладнання оцінюється в 1,4 мільярда доларів США.

Водночас з боку деяких країн, зокрема Нідерландів, Філіппін, Хорватії, Туреччини та Іспанії, на адресу Китаю лунали закиди, що Пекін постачає неякісне або несправне медичне обладнання.

Для прикладу, минулого тижня нідерландський уряд через невідповідність стандартам якості відкликав 600 тисяч масок із китайської партії в 1,3 мільйона. Схожа ситуація трапилася і в Іспанії, де відмовилися приймати тисячі наборів експрес-тестів, виготовлених у Китаї, через підозри у їхній ненадійності.

Китай у відповідь стверджує, що повідомлення ЗМІ не відображають повної картини. У Пекіні пояснюють, що багато проблем виникає через різні стандарти якості й різні підходи до використання тих чи інших медичних засобів у Китаї ті інших країнах.

У Пекіні запевнили, що вже вжили заходів для уникнення таких ситуацій у майбутньому. Так, цього тижні в Китаї посилили вимоги щодо якості медичного обладнання, що виробляється на експорт. Відтепер ця продукція має відповідати як внутрішнім стандартам ліцензування, так і стандартам країн призначення.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання.

31 березня з Китаю в Україну прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус та засоби індивідуального захисту: 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.