Уряд заборонив міські перевезення в маршрутках

На час карантину уряд заборонив перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі. Раніше такі обмеження ввели для приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Про це йдеться в опублікованій 3 квітня постанові Кабінету міністрів, передає Львівський портал.

Забороняється:

автобсне сполучення (міське, приміське, міжміське, внутрішньообласне, міжобласне);

метро;

потяги.

Дозволяється:

легкові автомобілі;

трамваї, тролейбуси;

службовий танспорт для працівників охорони здоров’я, правопорядку, комунальних служб, магазинів, банків тощо.

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Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівської міської ради, поки що ніяких додаткових обмежень роботи громадського транспорту у Львові не планується, а відповідне рішення може ухвалити міський штаб з протидії поширення коронавірусу. За словами керівника комунального АТП-1 Ореста Хамули, урядова заборона не стосується міських автобусів, оскільки вони працюють не в режимі таксі.

Як повідомляв Львівський портал, 3 квітня стало відомо про введення Кабміном додаткових обмежень в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.

Згідно з постановою уряду від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.