На Львівщини збільшилась кількість пацієнтів з підозрою на COVID-19

У період з 18:30 год. по 22:00 год. 4 квітня до Львівської обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірусну інфекції звернулися ще 7 людей. Станом на зараз з підозрою на COVID-19 загалом є 139 осіб. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Пацієнти з Турківського району та міста Львів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 55 осіб.

На самоізоляції знаходяться 214 осіб За увесь час виписано – 99 пацієнтів. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У семи пацієнтів стан важкий. Двоє пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 368 людина.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 214 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Львівський портал повідомляв, що кількість випадків зараження коронавірусом на Львівщині вже сягнула 15.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.