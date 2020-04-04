Львів’янину виписали штраф за прогулянку в парку

У суботу, 4 квітня, поліція виписала штраф 32-річному львів’янину, який прогулювався в парку «Високий замок». Під час оформлення протоколу чоловік почав агресивно поводитись та напав на правоохоронця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацоліції Львівщини.

Близько 13:30 год. у парку «Високий Замок» правоохоронці помітили чоловіка. Поліцейські провели з ним роз’яснювальну бесіду, розповіли йому про вимоги правил карантину, після чого він заявив, що йде додому.

Проте через пів години чоловіка помітили в іншому кінці парку, де він продовжував прогулюватись. Поліцейські встановили особу перехожого – ним виявився 32-річний львів’янин.

«Під час повторної роз’яснювальної бесіди він почав поводитись агресивно, нецензурно лаявся, вирвав із рук поліцейського пам’ятку з видрукуваними правилами карантину, порвав її, після чого напав на правоохоронця, пошкодивши йому форменний одяг», – йдеться в повідомленні.

На чоловіка поліцейські склали протокол про порушення правил карантину. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін від трьох до шести місяців, або обмеження волі на термін до чотирьох років, або позбавлення волі на термін до двох років.

Як повідомляв Львівський портал, 3 квітня стало відомо про введення Кабміном додаткових обмежень в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: поліція