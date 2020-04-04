До Італії на допомогу в складі делегації МОЗ вирушили троє львівських лікарів

Двоє лікарів-анастезіологів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру та один медик з Львівської обласної клінічної лікарні добровільно у складі делегації Міністерства охорони здоров’я України полетіли до Італії для перейняття досвіду у лікуванні пацієнтів із коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Дякую нашим лікарям за самовіддану працю. Впевнений, що ці знання допоможуть врятувати не одне життя. Також велика подяка страховій компанії «УНІКА», яка покрила витрати, пов`язані зі страхуванням життя та здоров`я цих лікарів», – наголосив очільник Львівщини Максим Козицький.

Нагадаємо, що 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ. Відтак, Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

Як відомо, станом на ранок 4 квітня на Львівщині підтверджено 15 випадків інфікування коронавірусом. Серед них 2 людини вже одужали.

Також ми інформували, що коронавірус підтвердили у двох львівських медиків.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.