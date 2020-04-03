У Стрийському парку провели дезінфекцію

У Львові другий день поспіль триває дезінфекція Стрийського парку. Зокрема, працівники комунальних служб помили спеціальним розчином алеї та лавки, продезінфікували смітники, дитячі майданчики та біотуалети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні роботи щодо дезінфікації від коронавірусу другий день поспіль проводили у Стрийському парку. Спеціальними розчинами мили алеї та лавки. Учора тут комунальники продезінфікували смітники, дитячі майданчики та біотуалети. Усі роботи – у спеціальному обладнанні та захисному одязі», – зазначили у департаменті містобудування.

При цьому зазначається, що львівські парки регулярно дезінфікуватимуть від COVID-19.

Так, 2 квітня відповідні роботи провели також у Парку імені Івана Франка та парку «Високий Замок».

1 квітня ЛМР посилила карантинні обмеження. Зокрема, у місті заборонено користуватись дитячими майданчиками, також під забороною пікніки у міських парках та скверах.

Додамо, що 3 квітня в Україні також ввели додаткові обмеження в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: ЛМР