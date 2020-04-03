У Львові дозволили працювати деяким підприємствам

У Львові дозволили працювати окремим підприємствам сфери обслуговування. Натомість діяльність деяких закладів заборонили. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 3 квітня, на засіданні комісії ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Львівської мерії.

На засіданні комісії ТЕБ і НС було прийняли рішення дозволити функціонувати окремим суб’єктам господарювання. Рішення стосується:

майстерень з шиномонтажу,

хімчисток,

пралень,

магазинів автозапчастин та запчастин для продажу сільськогосподарської техніки.

Окрім того, заборонено функціонування:

фотосалонів,

магазинів з канцелярським приладдям,

магазинів побутової техніки.

« Їм дозволено функціонувати лише в режимі доставки товару безпосередньо до домівки замовника», – зазначила очільниця міського штабу з прийняття оперативних рішень в умова загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна.

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Львівський портал повідомляв, що 3 квітня уряд посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Список додаткових обмежень – за посиланням.

Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.