У Львові дозволили працювати деяким підприємствам

У Львові дозволили працювати окремим підприємствам сфери обслуговування. Натомість діяльність деяких закладів заборонили. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 3 квітня, на засіданні комісії ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Львівської мерії.
На засіданні комісії ТЕБ і НС було прийняли рішення дозволити функціонувати окремим суб’єктам господарювання. Рішення стосується:
- майстерень з шиномонтажу,
- хімчисток,
- пралень,
- магазинів автозапчастин та запчастин для продажу сільськогосподарської техніки.
Окрім того, заборонено функціонування:
- фотосалонів,
- магазинів з канцелярським приладдям,
- магазинів побутової техніки.
« Їм дозволено функціонувати лише в режимі доставки товару безпосередньо до домівки замовника», – зазначила очільниця міського штабу з прийняття оперативних рішень в умова загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна.
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Львівський портал повідомляв, що 3 квітня уряд посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Список додаткових обмежень – за посиланням.
Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.
За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.
Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.
Ольга Денисяка