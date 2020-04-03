На вулиці Хуторівці обмежать рух транспорту

Триває капітальний ремонт вул. Хуторівка. Роботи розпочалися вкінці січня цього року і досі обмежень проїзду не було, оскільки проводилися роботи зі заміни мереж, які розміщені на газонах. Натомість з понеділка, 6 квітня, проїзд буде обмежено. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За даними відомства, двосторонній рух буде організовано на смузі руху з Сихова (пр. Червоної Калини) до вул. Стрийської, а смуга від вул. Стрийської до Сихова буде перекрита.

Відповідно до наказу департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, обмеження проїзду на вул. Хуторівка, на ділянці від вул. Стрийської до пр. Червоної Калини, відбудеться 6 квітня із 08.00 і до 31 липня 2020 р.

Нагадаємо, роботи проводить ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на вул. Хуторівка проводиться влаштування каналізації: діаметром 400 мм (97 м) та діаметром 500 мм (156 м). Також проводиться влаштування водопроводу діаметром 560 мм — 587 м, та вже змонтовано 8 каналізаційних і 6 водяних колодязів.

Загалом, під час капітального ремонту на вул. Хуторівка буде проведено заміну всіх комунікаційних мереж, облаштування дощової каналізації, влаштування контактної мережі тролейбусу, велосмуги, світлофорних об’єктів, зупинки громадського транспорту, заміну опор вуличного освітлення і влаштування благоустрою.

За результатом ремонтних робіт запустять рух нового тролейбусного маршруту «вул. Наукова — пр. Червоної Калини».

Раніше львівський портал повідомляв, що Хуторівку обіцяють відремонтувати до кінця вересня 2020 року.

Ремонт обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.