Вулицю Хуторівку обіцяють відремонтувати до кінця вересня. Чи будуть перекривати рух?

Сьогодні, 27 січня, на Сихові почали капітальний ремонт вул. Хуторівка. Завершити всі роботи обіцяють наприкінці вересня. Рух транспорту перекривати не будуть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Ремонт вул. Хуторівки обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Зараз на Хуторівці починають ремонтувати дощову каналізацію та водопровідну мережу від вул. Стрийської. Саме дорожнє покриття планують прокладати у квітні, якщо цьому сприятиме погода.

«Під час робіт рух транспорту на вул. Хуторівка перекривати не будемо. Зараз роботи триватимуть на газонах, а коли будемо робити дорожнє полотно, то робитимемо смугами. Тобто на одній смузі будуть ремонтні роботи, а друга буде відкрита для проїзду», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

У межах капремонту на вул. Хуторівці замінять комунікації, встановлять дощову каналізацію, облаштують велодоріжки, нові хідники та зупинки громадського транспорту, встановлять нове покриття і проведуть благоустрій. Після завершення всіх робіт тут запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».