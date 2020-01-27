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Вулицю Хуторівку обіцяють відремонтувати до кінця вересня. Чи будуть перекривати рух?

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 27 січня, на Сихові почали капітальний ремонт вул. Хуторівка. Завершити всі роботи обіцяють наприкінці вересня. Рух транспорту перекривати не будуть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Ремонт вул. Хуторівки обійдеться у 125,5 млн грн.  Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Зараз на Хуторівці починають ремонтувати дощову каналізацію та водопровідну мережу від вул. Стрийської. Саме дорожнє покриття планують прокладати у квітні, якщо цьому сприятиме погода.

«Під час робіт рух транспорту на вул. Хуторівка перекривати не будемо. Зараз роботи триватимуть на газонах, а коли будемо робити дорожнє полотно, то робитимемо смугами. Тобто на одній смузі будуть ремонтні роботи, а друга буде відкрита для проїзду», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

У межах капремонту на вул. Хуторівці замінять комунікації, встановлять дощову каналізацію, облаштують велодоріжки, нові хідники та зупинки громадського транспорту, встановлять нове покриття і проведуть благоустрій. Після завершення всіх робіт тут запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

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