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На Львівщині за ніч з підозрою на коронавірус звернувся один пацієнт

Соломія Головіна

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На Львівщині у період з 22:30 год. 2 квітня по 10:30 год. 3 квітня з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 1 особа. Станом на зараз в області з підозрою на COVID-19  є 88 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Пацієнт з Радехівського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 41 особа.

На самоізоляції знаходяться 148 осіб. За увесь час виписано – 99 пацієнтів. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 288 людей.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 187 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині зафіксовано 13 випадків COVID-19, двоє пацієнтів одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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