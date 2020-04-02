Уряд заборонив експортувати гречку до 1 липня

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні схвалив постанову, якою забороняється до 1 липня експортувати гречку.Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час має діалог з виробниками та рітейлерами», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що закликатимуть українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

Також додали, що що Білорусь, Росія та Казахстан також тимчасово заборонили експорт гречки.

Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні ще з 12 березня запровадили карантин.

Зазначимо, що у Державній митній службі закликали українців не скуповувати гречку та консерви на пів року уперед та запевняли, що Україна вдосталь запаслася імпортними продуктами.

Проте згодом Антимонопольний комітет України зафіксував, що у деяких регіонах України гречка подорожчала на 50%.