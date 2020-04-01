В Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли

В Україні станом на 22:00 год. 1 квітня офіційно підтвердили 794 випадки COVID-19. Загалом 20 пацієнтів померли, а 13 одужали. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

За добу кількість інфікованих зросла на 149. Це найбільше зростання в Україні від початку пандемії.

«За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 794 випадки COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.