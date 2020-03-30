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Петиція про повернення міністра Уляни Супрун набрала необхідну кількість голосів

Андрій Котенський

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Українці зібрали майже 27 тисяч підписів за повернення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я України. Тепер Президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію, щодо повернення міністерки-реформатора, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Ініціатор петиції Олена Лосик закликає, на порозі епідемії коронавірусу повернути Уляну Супрун в крісло міністра.

«В час, коли Україна стоїть на порозі епідемії CoVid-19, ми як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров’я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр – Уляна Супрун.

Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно. Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра»,– йдеться у тексті петиції.

Як відомо для розгляду петиції необхідно було зібрати 25 тисяч підписів українців.

Уляна Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року. Колишня міністрка охорони здоров’я України Уляна Супрун звинуватила теперішнього очільника МОЗ Іллю Ємця у зриві медичних закупівель, необхідних державі для протидії коронавірусу.

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