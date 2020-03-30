Петиція про повернення міністра Уляни Супрун набрала необхідну кількість голосів

Українці зібрали майже 27 тисяч підписів за повернення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я України. Тепер Президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію, щодо повернення міністерки-реформатора, передає кореспондент Львівського порталу.

Ініціатор петиції Олена Лосик закликає, на порозі епідемії коронавірусу повернути Уляну Супрун в крісло міністра.

«В час, коли Україна стоїть на порозі епідемії CoVid-19, ми як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров’я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр – Уляна Супрун.

Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно. Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра»,– йдеться у тексті петиції.

Як відомо для розгляду петиції необхідно було зібрати 25 тисяч підписів українців.

Уляна Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року. Колишня міністрка охорони здоров’я України Уляна Супрун звинуватила теперішнього очільника МОЗ Іллю Ємця у зриві медичних закупівель, необхідних державі для протидії коронавірусу.