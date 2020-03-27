На час коронавірусного карантину бізнесу у Львові надали пільги

Аби підтримати малий і середній бізнес, міськрада Львова затвердила низку пільг на час карантину, який запровадили в Україні через поширення коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні, 27 березня, прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

На час карантину, який триватиме в Україні щонайменше до 24 квітня, мерія запровадила низку пільг для львівських підприємців.

Так, підприємців звільнили від сплати оренди за користування комунальними приміщеннями. Як наголосила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, через введення цієї пільги бюджет Львова втратить близько 12,5 млн грн.

Щодо оренди приватної нерухомості, що міська рада закликає власників знизити підприємцям вартість орендної плати на час карантину.

Протягом карантину мерія звільнила від сплати оренди й за користуваннчя літніми майданчиками. Від цього бюджет Львова недоотримає орієнтовно 4,6 млн грн.

Також підприємцям не доведеться платити за розміщення ровнішньої реклами у Львові. Через це до бюджету міста не надійде 9,4 млн грн.

На час карантину готелі звільнили від сплати туристичного збору, а львівським забудовникам відтермінували інвестиційні внески на розвиток інфраструктури міста.

Водночас Львівська міськрада просить Державну податкову службу відкласти для бізнесу сплату податкових платежів на час карантину.

Нагадаємо, про те, що на час коронавірусного карантину для бізнесу у Львові введуть пільги, у мерії заявили ще 16 березня.

Через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.