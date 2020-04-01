Нових підозр на коронавірус на Львівщині не зафіксовано

На ранок, 1 квітня, на Львівщині з підозрою на коронавірусну інфекцію за ніч ніхто не звертався. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За словами лікара-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 44 особи. На самоізоляції знаходяться 114 осіб. За увесь час виписано – 87 пацієнтів.

«Стан усіх хворих-середньої важкості або близький до задовільного. У 4- х пацієнтів важкий. Три особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Один пацієнт на апараті ШВЛ», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.