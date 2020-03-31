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За відсутність масок і шашлики в парку наразі не штрафуватимуть

Андрій Котенський

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Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку або де-інде в дозволеному місці не є підставою для штрафу. Про це в ефірі Hromadske заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

 

Він завив, що це «рекомендація держави» — носити маски, але через відсутність масок поліція може провести лише профілактичну бесіду.

«Профілактичні бесіди — це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку», — сказав Шевченко.

За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки не штрафуватимуть.

«Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути», — наголосив речник МВС.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. 

30 березня стало відомо, що в магазини і громадський транспорт Львова не впускатимуть без масок.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

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