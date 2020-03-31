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У Львові отруїлись чадним газом четверо осіб

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Стрийській чадним газом отруїлося четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, отруєння сталося 30 березня, близько 17:00 у квартирі будинку по вулиці Стрийській, 36. Отруїлись чадним газом чотири особи, яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську ОКЛ.

Квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 і 2-х функційним котлом. Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що впродовж 2019-го року на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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