На Буковині село із хворими на коронавірус священник УПЦ МП «рятує» хресною ходою

У Чернівецькій області священник УПЦ МП Аркадій Гривул звершив хресний хід навколо села Брусниця, в якому зафіксували спалах COVID-19. Про це йдеться на офіційній сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП у Facebook.

Як зауважують в єпархії, такий хресний хід настоятель місцевого Свято-Успенського храму Аркадій Гривул звершив, щоб «Господь позбавив місцевість від пагубної язви».

«Село Брусниця перебуває вже два тижні на суворому карантині. Нехай милість Божа буде зі всіма нами», – цитує священника Чернівецько-Буковинська єпархія.

Зазначимо, що хресний хід відбувався без парафіян. Отець Аркадій Гривул обійшов територію навколо села із іконою, під час ходи він читав молитви та кропив землю свяченою водою.

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«Після молитви отець Аркадій благословив іконою преподобних отців Києво-Печерських з часточкою мощей та окропив святою водою всі сторони світу, щоб Милостивий Господь відвернув від села нинішню пандемію і зберігав вірних чад Церкви Христової та всіх жителів Брусниці», – йдеться в повідомленні єпархії.

Як пише місцеве видання Молодий буковинець, у селі Брусниця зафіксували сім лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Через це в селі діє особливий режим в’їзду та виїзду.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

В Україні загалом підтвердили уже 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – летальні. Чернівецька область – друга за темпами поширення COVID-19.