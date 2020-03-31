На Буковині село із хворими на коронавірус священник УПЦ МП «рятує» хресною ходою

У Чернівецькій області священник УПЦ МП Аркадій Гривул звершив хресний хід навколо села Брусниця, в якому зафіксували спалах COVID-19. Про це йдеться на офіційній сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП у Facebook.
Як зауважують в єпархії, такий хресний хід настоятель місцевого Свято-Успенського храму Аркадій Гривул звершив, щоб «Господь позбавив місцевість від пагубної язви».
«Село Брусниця перебуває вже два тижні на суворому карантині. Нехай милість Божа буде зі всіма нами», – цитує священника Чернівецько-Буковинська єпархія.
Зазначимо, що хресний хід відбувався без парафіян. Отець Аркадій Гривул обійшов територію навколо села із іконою, під час ходи він читав молитви та кропив землю свяченою водою.
«Після молитви отець Аркадій благословив іконою преподобних отців Києво-Печерських з часточкою мощей та окропив святою водою всі сторони світу, щоб Милостивий Господь відвернув від села нинішню пандемію і зберігав вірних чад Церкви Христової та всіх жителів Брусниці», – йдеться в повідомленні єпархії.
Як пише місцеве видання Молодий буковинець, у селі Брусниця зафіксували сім лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Через це в селі діє особливий режим в’їзду та виїзду.
Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.
В Україні загалом підтвердили уже 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – летальні. Чернівецька область – друга за темпами поширення COVID-19.
Наталя Дуляба