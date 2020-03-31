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Комунальники продовжують дезінфекцію Львова

Наталя Дуляба

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Комунальні служби продовжують мити і дезінфіковувати вулиці, тротуари, зупинки громадського транспорту, смітники, лавки та дитмайданчики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

За словами заступниці міського голови Львова з питань ЖКГ Ірини Маруняк, минулого тижня для комунальників закупили 27 нових оприскувачів. Їх відразу почали активно використовувати.

«Продовжуємо прибирати місто. Комунальні служби продовжують миття сходових кліток у будинках, дезінфекцію всіх дитячих майданчиків і всіх зупинок, проводимо миття і дезінфекцію хідників і вулиць, лавок, сміттєвих урн», – наголосила вона.

Водночас Ірина Маруняк зауважила, що сміттєві перевізники Львова також миють і дезінфікують свої майданчики.

Зазначимо, що у боротьбі з коронавірусом вимивати Львів хімічними засобами активно почали з 13 березня. До цього, на початку березня, «Львівелектронтранс» та АТП №1 почали додатково обробляти салони транспорту спецзасобами. Таку дезінфекцію мерія просила робити й приватних перевізників.

Також у Львові вирішили додатково дезінфікувати під’їзди у житлових будинках. Крім миття сходових майданчиків, продезінфіковують і перила. Прибирати з хімзасобами сходові клітки та перила закликають й самих львів’ян.

Фото: ЛМР

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