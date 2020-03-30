Один з працівників НАБУ захворів на COVID-19

В одного зі співробітників Національного антикорупційного бюро діагностували коронавірус. Про це повідомляє УП.

Наразі хворий почувається задовільно, від першого дня появи симптомів захворювання перебуває на самоізоляції. Так само, як і колеги, з яким він безпосередньо контактував.

Зараз НАБУ вживає всіх необхідних превентивних заходів для непоширення захворювання, там обладнані точки з дезінфекторами, з 16 березня здійснюється контроль за температурою тіла всіх відвідувачів бюро, доступ на територію сторонніх осіб обмежено.

Окрім бахіл та разових рукавичок, які детективи НАБУ одягають для проведення слідчих дій вже впродовж кількох останніх років, зараз до цього комплекту додалися медичні маски.

Частині співробітників надана можливість віддаленої роботи та роботи за гнучким графіком.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.