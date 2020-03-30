Мешканець Миколаєва заплатить 17 000 грн штрафу за торгівлю продуктами під час карантину

Миколаївський районний суд оштрафував на 17 000 грн чоловіка, який порушив правила карантину. Він їздив селами на мікроавтобусі і продавав звідти продукти і побутову хімію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Порушника коронавірусного карантину виявили поліцейські 20 березня під час рейду в одному зі сіл Миколаївського району. 37-річний мешканець Миколаєва торгував продуктами харчування та побутовою хімією прямо із мікроавтобуса «Фольксваген».

Правоохоронці склали на нього адмінпротокол за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф: на громадян – від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних доходів громадян, на посадових осіб – від 2000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали скерували до Миколаївського райсуду, який визнав чоловіка винним та наклав на нього штраф розміром 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень. Також суд постановив стягнути з порушника судовий збір.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Першу кримінальне провадження на порушення правил карантину на Львівщині правоохоронці відкрили 21 березня. У справі фігурує готельно-розважальний комплекс на Сколівщині, який не закрився, а натомість продовжував працювати.