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В Італії почались масові заворушення проти карантину

Ольга Денисяка

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В Італії почались масові заворушення проти карантину, впровадженого через поширення коронавірусу в країні. Люди виснажені фінансово та емоційно, деякі почали грабувати магазини, повідомляє ZN.

 

За останні кілька днів у соціальних мережах з’явились групи для організації рейдів супермаркетів.

Найбільше напруга поширилась на півдні країни. Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік в Апулії викликав поліцію після закриття банку, оскільки не зміг зняти пенсію його матері – єдиний наразі дохід.

Країною також поширилось відео італійця, який записав промову до уряду разом зі своєю дочкою. На відео дитина їсть шматок хліба і чоловік коментує: «Як і моя дочка, інші діти через кілька днів не зможуть з’їсти шматочок хліба. Будьте впевнені, ви пошкодуєте про це, тому що буде революція».

На це мер Палермо відказав, що злочинні банди експлуатують людські труднощі та розпалюють насильство в країні.

«Дискомфорт і нездужання зростають, і ми фіксуємо тривожні повідомлення про протест і гнів, якими користуються злочинці, які хочуть дестабілізувати систему. Чим більше часу проходить, тим більше ресурсів вичерпується. У людей закінчуються їх незначні заощадження. Це говорить про те, що скоро соціально-економічні проблеми вибухнуть» – сказав мер Леолука Орландо.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте надав 25 мільярдів євро для підтримки сімей та підприємств, постраждалих від карантину. Деякі кажуть, що вони ще чекають цієї допомоги.

Однак в країні багато не зареєстрованих офіційно працівників, особливо багато їх на півдні. Вони не мають права на таку допомогу від держави.

Хоча вірус не досяг таких самих рівнів кризи на півдні Італії, голод і негаразди загрожують ще більшими проблемами.

Італія випереджає інші країни у кількості заражень коронавірусом, але заворушення у соціумі можуть стати наступною кризою в країні. Поки країна бореться з епідемією, уряд продовжив карантин з 3 квітня без нового строку.

Львівський портал повідомляв, що наразі Італія є одним з найбільших епіцентрів поширення коронавірусу у світі. У країні вже понад 92 тисяч заражених та більше ніж 10 тисяч людей померло.

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