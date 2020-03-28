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В Італії коронавірус забрав життя ще 889 людей

Андрій Котенський

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Станом на вечір, 28 березня, коронавірусом інфікувалося майже 658 тисяч людей, одужало 141 419, а 30 441 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

  • Італія – 10 023 померлих (+ 889)
  • Іспанії – 5 820 померлих (+ 682)
  • Франція – 4 611 померлих (+ 329)
  • США – 1 995 померлих (+ 299)
  • Британія – 1019 померлих (+260)
  • Іран – 2517 померлих (+ 139)
  • Нідерланди – 639 померлих (+93)
  • Німеччина – 430 померлих (+79)
  • Бельгія – 353 померлих (+ 64)
  • Швейцарія – 264 померлих (+ 33)

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

  • США – 120 204 хворих (+16 076 нових),
  • Німеччина – 57 695 хворих (+6824 нових)
  • Іспанія – 72 335 хворих (+6616 нових)
  • Італія – 92 472 хвтрих (+5974 нових)
  • Франція – 37 575 хворих (+4611 нових)

Значне покращення ситуації із захворюванням зафіксовано:

  • Китай – 81 394 випадків (+54) і 3295 померлих (+3)
  • Південна Корея – 9478 випадків (+146) і 144 померлих (+4)
  • Канада – 5576 випадків (+819) і 55 померлих (+0)

В Україні зафіксовано 356 випадків захворювання на коронавірус (+46 за останню добу) та 9 осіб померло  (+4).

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