В Італії коронавірус забрав життя ще 889 людей

Станом на вечір, 28 березня, коронавірусом інфікувалося майже 658 тисяч людей, одужало 141 419, а 30 441 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.
За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:
- Італія – 10 023 померлих (+ 889)
- Іспанії – 5 820 померлих (+ 682)
- Франція – 4 611 померлих (+ 329)
- США – 1 995 померлих (+ 299)
- Британія – 1019 померлих (+260)
- Іран – 2517 померлих (+ 139)
- Нідерланди – 639 померлих (+93)
- Німеччина – 430 померлих (+79)
- Бельгія – 353 померлих (+ 64)
- Швейцарія – 264 померлих (+ 33)
Найбільша кількість нових хворих зафіксована:
- США – 120 204 хворих (+16 076 нових),
- Німеччина – 57 695 хворих (+6824 нових)
- Іспанія – 72 335 хворих (+6616 нових)
- Італія – 92 472 хвтрих (+5974 нових)
- Франція – 37 575 хворих (+4611 нових)
Значне покращення ситуації із захворюванням зафіксовано:
- Китай – 81 394 випадків (+54) і 3295 померлих (+3)
- Південна Корея – 9478 випадків (+146) і 144 померлих (+4)
- Канада – 5576 випадків (+819) і 55 померлих (+0)
В Україні зафіксовано 356 випадків захворювання на коронавірус (+46 за останню добу) та 9 осіб померло (+4).
Андрій Котенський