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У Рясному двоє дітей отруїлися чадним газом

Наталя Дуляба

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У середу, 25 березня, у квартирі на вул. Шевченка, 418, що в мікрорайоні Рясне, чадним газом отруїлися три людини, двоє із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Інцидент стався орієнтовно о 15:02 год. В одній з квартир будинку на вул. Шевченка, 418 чадним газом отруїлися три людини, серед них – діти віком 7 та 2 роки. Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували у лікарню.

Встановлено, що помешкання обладнане двофункційним газовим котлом та плитою ПГ-4. Працівники «Львівгазу» перекрили газопостачання до квартири.

Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Зазначимо, що з початку 2020 року чадним газом у Львові отруїлися вже більше двох десятків людей.

Протягом 2019-го загалом на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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