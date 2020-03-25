Уряд доручив промоніторити ціни на соціальні товари, аби уникнути спекуляцій на час карантину

Кабінет міністрів України дав доручення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провести моніторинг цін на товари соціального призначення, зокрема продукти першої необхідності. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 25 березня, передає Громадське.

«Уряд доручив визначити та, за потреби, оновити перелік продуктів соціального призначення, Мінекономіки має провести моніторинг цін на такі продукти, ми про це говорили, щоб зараз унеможливити спекулятивне зростання (цін) на продукти, які є товарами соціального значення», – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зазначимо, що ціни на продукти в Україні не регулюються державою. Їх формує ринок. Водночас, держава може карати продавців у разі, якщо вони завищуватимуть ціни необґрунтовано. Цим займається Антимонопольний комітет.

Напередодні Антимонопольний комітет виявив, що ціни на деякі продукти в Україні на час карантину зросли на 50-60%. Там зобов’язали мережі продуктових магазинів надсилати оперативні дані про ціни на соціальні продукти, зокрема крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо.

Нагадаємо, через зростання кількості хворих на коронавірус Кабінет міністрів продовжив карантин в Україн до 24 квітня.