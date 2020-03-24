Майже 20% населення Землі перебуває в ізоляції через коронавірус

Приблизно кожна п’ята людина в усьому світі дотримується заходів соціальної ізоляції, відповідно до розпоряджень національних урядів, задля стримування поширення коронавірусу. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

Станом на вівторок у всьому світі було зареєстровано 378 679 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Понад 16 500 людей загинули, а майже 101 000 одужали.

Перші 100 000 випадків захворювання були зареєстровані за 67 днів, а найостанніші 100 000 – всього за чотири дні.

Згідно з підрахунками видання, 1,7 мільярда людей по всьому світу отримали наказ залишатися вдома, оскільки уряди вживають крайніх заходів для захисту свого населення.

Британія стала однією з останніх країн, яка з півночі понеділка ввела заборону на пересування.

Водночас Китайська Народна Республіка, яка перша зіткнулася з епідемією, з середи скасовує обмеження на переміщення в провінції Хубей – першому епіцентрі поширення Covid-19. Обмеження щодо столиці провінції міста Уханя буде знято 8 квітня.

У США майже 40% населення потрапили під заходи соціальної ізоляції. Однак президент Дональд Трамп виступає проти закриття країни протягом місяців: «Наша країна будувалася не для того, щоб закриватися».

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.