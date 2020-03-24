Коронавірус. Ryanair скасовує польоти щонайменше до червня

Ірландський лоукостер Ryanair із 24 березня скасовує абсолютну більшість рейсів авіакомпанії. За оптимістичними прогнозами на поновлення польотів варто очікувати не раніше червня. Про це йдеться у повідомленні перевізника на офіційній сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

Усі пасажири, у яких скасували рейс через пандемію, протягом двох тижнів отримають на електронну пошту повідомлення про подальші інструкції.

«Ми маємо безпрецедентну кількість заборон на польоти, нам довелося скоротити кількість офісних працівників на 50% тож просимо клієнтів бути терплячими», –повідомили в Ryanair.

Також повідомляється, що літаки Ryanair будуть залучені до рятувальних польотів та перевезення медикаментів і засобів подолання коронавірусу.

Як відомо Ryanair мав сім рейсів зі Львова, до Варшави, Дюссельдорфа, Кракова, Лондона, Меммінгену, Познані, а також Будапешту.

Як раніше повідомляв Львівський портал, через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закрила більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закрила пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закрили кордон для іноземців.