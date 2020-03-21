Аваков пропонує якнайшвидше ввести в Україні «тотальний карантин»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за термінове введення в країні жорсткого «тотального» карантину через поширення коронавірусу COVID-19. Про це він сьогодні, 21 березня, написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр наголосив, що Україні потрібно виграти час і зробити все можливе, аби якомога менше громадян заразились коронавірусом. Для цього, на думку Арсена Авакова, слід запровадити «тотальний карантин».

«Потрібно виграти час, щоб якомога більше українців зараз не хворіли. Кожен день не позамежної напруги нашої перехідної, кульгавої медичної системи є важливий! І тому тотальний повний карантин – моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і наполягатиму на ньому згідно з моїми повноваженнями в органах влади», – написав Арсен Аваков.

Водночас він заявив, що в Україні найближчим часом будуть значно жорсткішими обмежувальні заходи.

«Обмеження і криза є в усьому світі, як і у нас немає масок і респіраторів. Паніка охопила величезні простори світу: і США, і Європу. Немає тестів, немає апаратів штучної вентиляції легень… У нас ситуація з цим теж погана. Це треба чесно визнати. І дива завтра не відбудеться», – відзначив міністр.

Глава МВС України наголосив, що наразі в країні мають працювати тільки критично необхідні суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності.

«Підприємства критичної промислової інфраструктури. Інші мають бути закриті, люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок, а на карантині. Про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо», –додав Аваков.

За його словами, в Україні проведуть мобілізація ресурсів підприємств, організацій та установ, переорієнтують окремі підприємства на виробництво необхідної продукції, наприклад, медичних препаратів та обладнання.

«Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності. Це має стати жорстким правилом у найближчі дні! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше», – заявив Арсен Аваков.

Він також наголосив, що громадським транспортом у країні зараз повинні користуватися тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати щтрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.