Мерія погодила ще одну чергу забудови «Алмазінструменту»

Виконавчий комітет міськради Львова погодив наступну чергу будівництва на території колишнього заводу «Алмазінструмент», що на Підзамче. Відтак на вул. Б. Хмельницького з’явиться багатофункційний комплекс громадських будівель із підземними автостоянками. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункційного комплексу громадських будівель із підземними автостоянками, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116.

Будівництво вестимуть на території колишнього заводу «Алмазінструмент», частина якого входить в історичний ареал Львова. Існуючі промислові споруди мерія дозволила знести, але цінні історичні будівлі підприємство зобов’язали зберегти.

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Багатофункціональний комплекс на вул. Б. Хмельницького складатиметься з закладів харчування та зони для проведення подій і заходів.

Цей комплекс зводитимуть на земельній ділянці площею 1,7 га, яка належить до зони Г-2 – торгово-ділової зони місцевого значення відповідно до затвердженого детального плану території. Також ділянка входить у межі історичного ареалу Львова, де можна зводити будівлі висотою максимум 18 м.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 50%, а також встановив, що висота майбутнього комплексу не повинна перевищувати 29,8 м.

Як писав Львівський портал, забудовою колишнього заводу «Алмазінструмент» займатиметься компанія «Ріел». Тут з’явиться цілий житловий квартал із офісами, магазинами і ресторанами. Цей проєкт у «Ріелі» назвали «Містечко Підзамче», яке складається із трьох різних ЖК: «Вежа», «Брама» та «Новий форт».

У середині жовтня міськрада Львова вже затверджувала містобудівну документацію на будівництво першого житлового комплексу на території «Алмазінструменту» – «Новий форт». Наприкінці 2019 року мерія погодила будівництво ЖК «Брама» та ЖК «Вежа», який розташовуватиметься й на території колишнього нафтомаслозаводу.

Висота будівель усіх трьох житлових комплексів буде різною і сягатиме від 13,5 до 57,5 м. Здати в експлуатацію ЖК попередньо планують наприкінці 2021 року.