Мерія Львова дозволила забудувати житлом два гектари землі «Алмазінструменту»

Виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив знести будівлі колишнього заводу «Алмазінструмент», що на Підзамче, а натомість забудувати його територію житловим комплексом. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 18 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Волинській, 9. Тут зводитимуть багатофункційний комплекс житлових і нежитлових будівель, дитсадком, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою.

Масштабний комплекс будуватимуть на території колишнього заводу «Алмазінструмент», який знаходиться в історичному ареалі Львова. Для цього мерія дозволила знести існуючі там споруди.

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Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 2,1 га, цільове призначення якої – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Земля належить до зони Ж-3-ІМО – зони квартирної житлової забудови відповідно до затвердженого детального плану території.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 36%, а також встановив, що висота майбутніх будинків не повинна перевищувати 27,1 м. Це означає, що будівлі можуть сягати до 9 поверхів.

Загалом тут зведуть 331 квартиру, паркінг на 293 місця. Крім житла, на території колишнього заводу з’являться магазини, офіси, кафе і ресторани, зони розваг.

Як вдалося встановити Львівському порталу, цим будівництвом займатиметься компанія «Ріел», яка назвала проект «Містечко Підзамче».

Незважаючи на те, що містобудівну документацію міська рада видала лише зараз, у Львові цей комплекс активно рекламують уже кілька місяців поспіль. Вартість 1 м кв тут стартує від 13 800 гривень.