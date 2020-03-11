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Олімпіаду в Токіо можуть відкласти через коронавірус

Вероніка Рой

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Літні Олімпійські ігри, які заплановані на серпень 2020 року в Токіо, можуть перенести на рік або два,  якщо їх не зможуть провести цього року через спалах коронавірусу. Про це заявив в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal член виконавчої ради оргкомітету токійській Олімпіади Харуюкі Такахаші, переда Радіо Свобода.

 

За його словами, фінансовий збиток від скасування Олімпіади або проведення змагань без глядачів буде занадто великий.

«Міжнародний олімпійський комітет (МОК) буде в біді, якщо відбудеться скасування змагань», – сказав Такахаші.

Минулого тижня японський міністр з питань Олімпіади Сейко Хасімото заявила, що відтермінування або скасування Олімпійських ігор в Токіо «неприйнятні».

«Скасування чи відтермінування Ігор будуть неприйнятними для атлетів… Неодмінно повинно бути підготовлене середовище, де атлети можуть почувати себе легко й фокусуватися», – сказала Хасімото.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також відкидав спекуляції про скасування чи відтермінування літніх Олімпійських ігор у Токіо через загрозу коронавірусу. За його словами, виконавчий комітет МОК не обговорював подібний сценарій під час своєї зустрічі минулого тижня.

Хасімото додав, що МОК буде дотримуватися порад Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися в період з 24 липня до 9 серпня.

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