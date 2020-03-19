Із контрабандою медичних масок прикордонники затримали водолаза

Прикордонники спіймали 29-річного рахівчанина, який у водолазному костюмі переправляв медичні маски через річку Тису у Румунію. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Вигадливого контрабандиста затримали мукачівські прикордонники серед ночі на ділянці українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса. Чоловік якраз виходив із води у гідрокостюмі.

«Проігнорувавши законні вимоги наряду, зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали та затримали спритника. Жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до сусідньої Румунії маски», – йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 29-річний мешканець Рахова, що на Закарпатті. За цим фактом правоохоронці склали адмінппротокол за ч.1 ст.204-1 та за ст.185.10 КупАП, а матеріали скерували до суду.

Сьогодні, 19 березня, Рахівський райсуд вирішив арештувати чоловіка на 10 діб.

Зазначимо, що Кабмін тимчасово заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення, до них входять й медичні маски. Ця заборона набрала чинності 12 березня і буде діяти щонайменше до 1 червня, але якщо внутрішня потреба держави у масках буде заповнена швидше, то це обмеження скасують.

Як повідомляв Львівський портал, 13 березня Галицькі митники не допустили вивезення з України близько 40 тисяч медичних масок. Зранку того ж дня в аеропорту «Бориспіль» з України намагались вивезти півтори тонни медичних масок.

Через пандемію коронавірусу контрабанда медичних масок в Україні стала популярнішою від контрабанди сигарет.