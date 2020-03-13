З України намагались вивезти півтори тонни медичних масок

В аеропорту «Бориспіль» вранці 13 березня заарештували півтори тонни медичних масок, які всупереч забороні уряду готували до відправлення в ОАЕ та Італію. Про це Львівському порталу повідомили Міністерстві внутрішніх справ.

Державна прикордонна служба та Національна поліція України припинили заборонений експорт медичних масок в Борисполі. Правопорушники намагалися вивезти їх в Доху та Рим.

Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що 1,5 тони медичних масок конфісковані та залишаться для потреб України.

За його словами, наразі працівники поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає штраф від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на термін від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Фото: МВС