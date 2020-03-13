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Галицькі митники завадили вивезти з України 40 тисяч масок

Ольга Денисяка

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Галицькі  митники не допустили вивезення з України близько 40 тисяч медичних масок. Зазначимо, що до 1 червня 2020 року в Україні діє обмеження на експорт протиепідемічних товарів. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

Так, двоє киян хотіли вивезти близько 28 000 одноразових медичних масок через пункт пропуску «Шегині – Медика». Аналогічний випадок трапився у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Там поляк намагався вивезти з України 11 000 таких масок.

Однак через тимчасове обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення медичні маски не пропустили. Також в обох випадках громадяни повернулись в Україну.

Як відомо, Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення, до переліку яких входять медичні маски.

Львівський портал повідомляв, що зранку 13 березня в аеропорту «Бориспіль» з України намагались вивезти півтори тонни медичних масок.

 

Фото: Галицька митниця

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