70% пенсіонерів отримують пенсію до 3 тисяч гривень

В Україні 70% пенсіонерів отримують пенсію до 3 тис. грн. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюченко у відео, опублікованому на Facebook-сторінці відомства.

«В Україні мешкає понад 11 млн пенсіонерів, з них – 70% отримують пенсію до 3 тис. грн, що менше від фактичного прожиткового мінімуму», – сказала вона.

При цьому вона додала, що виплати для близько 1 млн людей ще нижчі і складають 1,5 тис. грн в місяць.

«Це потрібно змінити. Ми допоможемо нинішнім пенсіонерам, створимо умови для майбутніх, а також запровадимо таку екосистему, яка дозволить українцям щасливу та активну старість. У нас є готовий план дієвої соціальної політики, яка вирішує причини, а не тільки наслідки проблем», – наголосила Наталія Ненюченко.