У Дрогобичі п’ятеро дітей отруїлись чадним газом

У Дрогобичі в квартирі на вулиці Пилипа Орлика двоє людей отруїлось чадним газом, серед них – 10-річна дитина. Згодом у квартирі по вулиці Богдана Лепкого отруїлось ще четверо дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, 17 березня, близько сьомої години вечора у квартирі на вулиці П. Орлика двоє людей отруїлось чадним газом, серед них – 10-річна дитина.

Згодом вночі о 00:20 год. у квартирі будинку по вулиці Б. Лепкого отруїлись чадним газом ще четверо дітей віком 17, 9, 8 років. Наймолодшій дитині всього два роки.

Усіх у стані середнього ступеню важкості доставили у лікарні Дрогобича. Обставини події з’ясовуються.

Зазначимо, що з початку 2020 року чадним газом у Львові отруїлися вже більше двох десятків людей.

Протягом 2019-го загалом на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.