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Мешканець Львівщини намагався відправити з України 50 000 масок

Ольга Денисяка

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У понеділок, 16 березня, з України у Польщу намагалися надіслати поштою 50 тисяч медичних масок, що наразі заборонені до експорту. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

Мешканець Львівщини хотів відправити поштою до Польщі 50 тисяч масок. Чоловік задекларував товар, однак йому відмовили у пересиланні, тому що в Україні діє тимчасове обмеження на експорт протиепідемічних товарів.

Зазначимо, Кабінет міністрів України заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців, який пов’язаний із коронавірусом.

Заборона набрала чинності з 12 березня і буде діяти щонайменше до 1 червня, але якщо в країні внутрішня потреба буде заповнена швидше, то це обмеження на експорт скасують.

Як повідомляв Львівський портал, голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що в Україні найбільш популярним для контрабанди товаром стали медичні маски, обійшовши контрабанду цигарок.

Нагадаємо, 13 березня Галицькі  митники не допустили вивезення з України близько 40 тисяч медичних масок. Зранку того ж дня в аеропорту «Бориспіль» з України намагались вивезти півтори тонни медичних масок.

 

Фото: Галицька митниця

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