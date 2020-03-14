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Львівська опера перенесла постановки через «коронавірусний карантин»: календар

Соломія Головіна

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Львівська національна опера опублікувала календар перенесених постановок у зв’язку з «коронавірусним карантином», який триватиме до 3 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

 

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України про заборону проведення масових заходів на всій території України, дирекцією Львівської національної опери прийнято рішення призупинити показ усіх вистав з 12 березня до 03 квітня 2020 року.

Календар перенесених вистав:

  • Опера «Аїда» 12 березня – на 10 травня
    • Балет «Есмеральда» 13, 18 березня – на 15 квітня
    • Опера «Богема» 14 березня – на 13 червня
    • Опера «Лис Микита» 15 березня о 14:00 – на 5 квітня о 14:00
    • Опера «Лис Микита» 15 березня о 19:00 – на 5 квітня о 19:00
    • Опера «Кармен» 19 березня – на 21 травня
    • Балет «Лілея» 20 березня – на наступний сезон (буде повідомлено додатково)
    • Балет «Білосніжна та семеро гномів» 22 березня – на 10 травня
    • Опера «Кармен» 22 березня – на 29 травня
    • Феєрія «Коли цвіте папороть» 26, 27 березня – на наступний сезон (буде повідомлено додатково)
    • Опера «Любовний напій» 28 березня – на наступний сезон (буде повідомлено додатково)
    • Опера «Наталка Полтавка» 29 березня – на 11 квітня о 12:00
    • Балет «Лебедине озеро» 29 березня – на 6 травня
    • Балет «Лебедине озеро» 1 квітня – на 27 травня
    • Опера «Любовний напій» 2 квітня – на наступний сезон (буде повідомлено додатково)
    • Опера «Кармен» 3 квітня – на 6 червня

При цьому у театрі наголошують, що придбані квитки з обраними місцями залишаються дійсними і не потребують повернення чи заміни, відтак чекають відвідувачів у день проведення перенесених вистав.

Усі вистави та концерти Музичного салону Дзеркальної зали театру скасовані до 3 квітня.

Щодо повернення коштів за квитки придбаних у касі театру, звертайтеся до каси театру. Графік роботи: понеділок – 14:00 – 18:00, з вівторка по неділю – 11:00 – 18:00.

Щодо повернення коштів за квитки, придбаних онлайн – через сайт театру, пишіть на електронну адресу help@mticket.com.ua або телефонуйте на гарячу лінію – 0800 305-025.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

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