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В Італії від коронавірусу померло вже більше тисячі людей

Андрій Котенський

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У світі вже зафіксовано понад 134 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя ще 216 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4 965 осіб.

 

У той же час кількість хворих зросла майже на 5000 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 134 098 осіб, і з них 68 898 людей одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3169 летальних випадків. Окрім цього 1016 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 429 в Ірані, 86 в Іспанії та 66 – у Південній Кореї…

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

  • Італія – 15 133 випадки, з яких 1016 – смертельні (+189)
  • Іспанія – 3 126 випадків, 86 смертельних (+2)
  • Франція – 2 876 випадків, 61 смертельних (+13)
  • Німеччина – 2 745 випадків, 6 смертельні (+2)
  • Швейцарія – 868 випадки, 7 смертельні (+1)
  • Норвегія – 791 випадки, 1 смертельний (+1)
  • Швеція – 687 випадків, 1 смертельний
  • Данія – 676 випадків
  • Нідерланди – 614 випадків, 5 смертельні
  • Велика Британія – 591 випадок, 10 смертельних (+2)
  • Бельгія – 399 випадків, 3 смертельних
  • Австрія – 361 випадок, 1 смертельний
  • Греція – 117 випадків, 1 смертельний
  • Сан Маріно – 72 випадки, 5 смертельні (+2)
  • Польща – 51 випадок – 1 смертельний
  • Україна – 3 випадки

Львівський портал раніше повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом, а вже 12 березня кількість хворих зросла до трьох осіб.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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